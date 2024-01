Protesta trattori, prosegue la mobilitazione

Prosegue la protesta degli agricoltori abruzzesi che dopo il sit-in all'ex Cofa a Pescara di giovedì scorso e quello di ieri sotto alla sede della Regione in Piazza Unione, questa mattina hanno sfilato con i loro trattori lungo la riviera attraversando i comuni di Pescara e Montesilvano, partendo proprio dall'ex Cofa.

Lungo il percorso gli agricoltori hanno trovato la solidarietà di diversi cittadini che li hanno applauditi.

Il corteo si è concluso presso il piazzale antistante il pala Dean Martin di Montesilvano. La protesta che dura da giorni in tutto il Paese è contro le scelte che penalizzano l'agricoltura e il made in Italy e per contestare l'aumento anche del costo delle materie prime. Il corteo durato circa due ore ha creato alcuni disagi al traffico veicolare.

(Ansa Abruzzo)