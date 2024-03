Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Penne, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo, la Pro-loco di Penne e l’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo, -hanno organizzato la VII edizione del Premio letterario Internazionale di Poesia e Narrativa Penne (PE)

Ad organizzare e guidare il concorso la scrittrice Vittorina Castellano, Presidente di Giuria, che con la collaborazione della Pro-loco di Penne ha ideato già dal 2018 il prestigioso evento che ogni anno ha portato scrittori e poeti a presentare le loro opere per partecipare al concorso letterario.

Quest’anno nell’ambito del Festival delle Arti, il 20 luglio presso l’Auditorium San Giovanni Evangelista avverrà la premiazione dei concorrenti prescelti.

I finalisti per ogni sezione saranno 5 con premi ai primi tre classificati.

Le sezioni del concorso si dividono in: Poesia in lingua. Poesia in vernacolo, Silloge edita di poesie in lingua, Racconto breve inedito, Narrativa edita, Fotografia inedita.

Il Premio letterario ha raggiunto in questi anni una fama internazionale e molti sono gli scrittori che partecipano inviando una loro opera.

Per informazioni e spedizione elaborati

Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo – Proloco Città di Penne

Indirizzo: Via Bovio, 160 - 65123 Pescara

E-mail: vittorina.castellano@gmail.com

Cellulare: 3477153055 - 3478026164