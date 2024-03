Nel Comune di Montesilvano una lezione formativa per il Corso di Guida Ambientale Escursionistica

"Lo scorso sabato è stato un piacere ospitare, presso la nostra sala consiliare, una lezione formativa rivolta agli allievi del Corso di Guida Ambientale Escursionistica Professionale 2024, organizzata dall’associazione Natura Abruzzo. Un interessante incontro sugli aspetti turistici di Montesilvano, al quale ho preso parte insieme all’assessore al Turismo Daniela Renisi, che ha illustrato agli allievi presenti le principali attrazioni, le risorse naturali e i progetti che stiamo portando avanti proprio per valorizzare il patrimonio turistico della nostra città. La partecipazione degli allievi al corso era tappa fondamentale per poter procedere all’iscrizione alla Lega Ambientale dei Professionisti Escursionisti". Così il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

"Nel rivolgere a tutti i corsisti le mie congratulazioni per l’impegno e la volontà dimostrate nell’approfondire le conoscenze relative al turismo locale e per il percorso di conoscenza intrapreso, li ho esortati a tornare in città per visitare più nel dettaglio il nostro primo sentiero escursionistico di via Fonte Avellana ufficialmente riconosciuto dal CAI, percorrere il fiume Saline in un’avvincente escursione in canoa e, più in generale, per scoprire la nostra meravigliosa Montesilvano che si estende dal mare al borgo, di recente eletta a capitale del turismo insieme alla città di Rimini, nel corso del “Forum Hotellerie - Previsioni, Analisi e Strategie per il futuro” che si è svolto nei giorni scorsi a Riccione, presa come esempio per elaborare delle previsioni per il 2024 in termini di presenze, pressioni sull’offerta ricettiva e nazionalità dei turisti", aggiunge.