Fontanella dell'Aurum chiusa da settimane: “Una sceneggiata che non ha mai fine"

L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli ci segnala il non funzionamento della fontanella che si trova davanti all'Aurum e che già da settimane versa in queste condizioni. Ecco le sue parole: “Ormai è una vera e propria sceneggiata che sembra non avere mai fine. Che senso ha riattivare lo zampillo e lo scarico quando poi però il rubinetto sottostante rimane chiuso e inattivo? Tutto ciò è già successo un'altra volta, dopo di che fu posizionato un cartello che segnalava la presenza di acqua inquinata e via dicendo. Questa cosa non va bene. Credo che sia un balletto ignobile”.

Taraborrelli fa notare a PescaraNews.net che, allo stato attuale, la fontanella dà la possibilità di abbeverarsi solo a chi si serve dello zampillo d'acqua soprastante, mentre il rubinetto - chissà perché - continua a essere inutilizzabile. Si chiede dunque a chi di dovere un intervento risolutivo che sia il più celere possibile, visto che parliamo di un punto di ritrovo importante per ciclisti, residenti e, in generale, cittadini comuni che, magari la domenica mattina, hanno il piacere di andare a farsi una passeggiata nella zona della pineta.