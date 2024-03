Riscontri positivi a Montesilvano per il primo dei quattro “Concerti Aperitivo” che, ieri pomeriggio, ha aperto al Pala Dean Martin la rassegna degli spettacoli che l’amministrazione comunale continuerà a proporre ogni domenica, fino al prossimo 24 marzo e che terminerà tra musica e spettacoli nel weekend dal 12 al 14 aprile. "Dances end Rhythms from the world" ha visto protagonisti l'ArmoniEnsemble con il trio nato in Salento composto da Alma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte e il “Maurizio Di Fulvio Trio", una formazione abruzzese composta da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Ivano Sabatini al contrabbasso e Davide Marcone alle percussioni.

Due intense performances cariche di pathos che hanno coniugato eleganza formale, equilibrio tecnico interpretativo e sound inconfondibile, accompagnate dalla piacevole degustazione di vini di alcune pregiate aziende vitivinicole abruzzesi. Il Pala Dean Martin è stato al centro di uno strepitoso evento che ha coniugato l’arte e la musica ad un straordinario momento d’intrattenimento capace di coinvolgere più di trecento persone. Ad impreziosire il pomeriggio, le mostre di due artisti che con le loro opere, hanno trattato tematiche sociali molto importanti. Si tratta di Edit Ergilia Di Teodoro, architetto ed artista che vive e lavora a Pescara dove ha una mostra permanente nel suo ampio atelier.

Dopo una prima fase dedicata alla Computer Art cui è stata pioniera in Italia, si è indirizzata verso una ricerca fatta di opere uniche con l’uso dell’assemblaggio di polimaterici, colori acrilici, olio, vinilici, poliuretanici evocanti la grande lezione della Pop Art. Da oltre 20 anni opera in campo artistico partecipando ad eventi nazionali ed internazionali ottenendo importanti riconoscimenti. L’artista è recensita in riviste di prestigio e pubblicazioni del settore quali ad esempio il CAM, Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori. Assai rilevante la sua attività espositiva in Italia e all’estero con lusinghiere recensioni di critici e storici dell’arte tra cui Vittorio Sgarbi, Lucio Del Gobbo, Giorgio Grasso, Leo Strozzieri, Maurizio Vitiello.

A Pescara è possibile ammirare una delle sue più importanti e recenti opere ovvero la rivisitazione de “La Figlia Di Iorio” il celebre dramma pastorale michettiano, in mostra permanente presso l’Aurum. Da sempre Edit ha avuto un interesse per l’interazione arte-ambiente facendosi promotrice ad esempio di una installazione urbana che al valore estetico abbina la funzionalità. Tra le sue tante fasi operative, va citata quella dedicata alla salvaguardia dell’ambiente con segni e colori che mettono in evidenza la pericolosità dei rifiuti plastici nelle acque.

Sull’arte del riciclo sono incentrate, invece, le opere esposte da Francesco Caravello in arte “Ravel”. Dopo una brillante carriera nel settore pubblicitario e la direzione di una propria agenzia pubblicitaria a Milano, si trasferisce in Abruzzo. Da allora, la sua attenzione in ambito artistico è rivolta al recupero e riuso creativo di materiali, con una particolare attenzione alla tematica della salvaguardia ambientale, adoperando svariati materiali con cui costruisce pesci ed altri animali marinidi grande espressività ed originalità. L'appuntamento con il secondo "Concerto Aperitivo" è per domenica 10 marzo alle ore 18, sempre al Pala Dean Martin di Montesilvano.