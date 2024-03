CecÃ¨ Tripodo in concerto a Manoppello scalo con il suo "Canzoni Sporche Tour"

Prosegue a Manoppello Scalo la tournée di Cecè Tripodo che il 9 marzo alle ore 22 presso Lo Sdijuno vinobirroteca (ss Tiburtina Valeria km 209 500, Manoppello Scalo PE) presenterà al pubblico abruzzese il suo nuovo spettacolo musicale "Canzoni Sporche". Dopo un periodo di assenza dalla musica live perché impegnato come attore nella serie tv uscita su Prime Video "Rumors", prodotta da Farrago, Cecè torna a calcare il palco in versione acustica: voce e chitarra, accompagnato da Giovanni Mazzoli alla tastiera, fisarmonica e sax.

Durante lo spettacolo non mancheranno riferimenti alla vita marinaresca e piratesca, al viaggio, all'avventura per mare e al piacere della scoperta. "In un mondo che mira alla perfezione, alla chiarezza e alla patina del pudore, abbiamo bisogno di sporcarci, impiastricciarci le mani di colori; salire su un galeone e iniziare a navigare sporcandoci le mani. Da questa esigenza nasce "Canzoni Sporche". L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: 342/8273769.