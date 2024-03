Alla Regina della Pace le uova di Pasqua dell'associazione "Il Piccolo Principe"

Per tutta la giornata del 24 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, la Parrocchia della Beata Vergine Maria Regina Della Pace, in via Raffaello, ha dato ai fedeli la possibilità di acquistare le uova di Pasqua benefiche dell'associazione di promozione sociale “Il Piccolo Principe", che da oltre 20 anni si occupa di aiutare i minori disagiati.

Prima e dopo la santa messa, infatti, molte persone hanno effettuato un'offerta di 8 o 10 euro per comprare i gustosi prodotti, interamente a base di cioccolato al latte, realizzati dallo stabilimento Fada srl di Manoppello.

Il ricavato della vendita di queste uova verrà adesso devoluto all'aps “Il Piccolo Principe”, con sede in via Rigopiano, che con questa iniziativa è stata simbolicamente “adottata” dalla chiesa della Regina della Pace. Per una Pasqua più dolce ma anche più solidale.