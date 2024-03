Inizia lo stage Scuola-Lavoro per 414 studenti dell'alberghiero

Sono 414 gli studenti dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, di cui 62 con disabilità, che da oggi, 26 marzo, e fino al prossimo 26 aprile vivranno, nell’ambito dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, la propria esperienza di stage direttamente all’interno di 188 aziende ristorative, turistiche e ricettive convenzionate in 11 regioni italiane. Per 30 dei ragazzi si sono aperte le porte di 25 strutture turistico-ricettive all’estero, ossia Francia, Spagna, Danimarca e Germania, per lo stage in Erasmus. Gli studenti coinvolti appartengono a 11 classi terze e 10 classi quarte, e vedono anche la presenza di 62 studenti con bisogni educativi speciali inseriti in attività ‘On the Job’, permettendo di dare a tutti loro l’opportunità di sperimentare le abilità acquisite tra i banchi di scuola direttamente nel mondo del lavoroì.

“Il nostro istituto crede fortemente nel valore dell’alternanza scuola-lavoro, ovvero nell’importanza di garantire ai nostri studenti esperienze reali, concrete, tangibili, che non possono ridursi esclusivamente alle iniziative laboratoriali condotte tra le mura rassicuranti della propria scuola, ma devono necessariamente svolgersi all’esterno, in un ambiente professionale reale – ha sottolineato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro – Lo stage rappresenta per i nostri studenti innanzitutto un’occasione ghiotta per farsi conoscere, per far emergere il proprio talento, per farsi notare in vista del diploma e della successiva ricerca di un lavoro, infatti sono molti gli stagisti che poi sono stati ricontattati dalle stesse aziende per attività lavorative nel periodo estivo; dall’altro lato si tratta di un’attività complementare di verifica dello stesso percorso di studio ed elaborazione delle informazioni condotto a scuola, dunque un momento in cui agli studenti viene chiesto di dimostrare ciò che hanno imparato, il proprio know how”.