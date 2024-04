Tutto pronto a Montesilvano per l’inaugurazione di "Casa Angsa"

Oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sul rispetto dei diritti delle persone nello spettro autistico. In occasione di questa ricorrenza, il Comune di Montesilvano aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo partecipando, domani (3 aprile) alle ore 10.30 in via Adige n.71, all’inaugurazione di "Casa Angsa", il nuovo centro sociale per l’inserimento dei ragazzi con autismo nel mondo del lavoro.

Una festa inclusiva per favorire una sempre maggior consapevolezza sull'autismo e sulla disabilità in generale, alla quale interverranno il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni, la presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità Laura Silvetti, la presidente dell’Azienda Speciale Sandra Santavenere, la presidente Alessandra Portinari di ANGSA Abruzzo, l'Associazione genitori persone con autismo e le famiglie dell’Associazione.

"L'adesione alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo rimarca l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel costruire una città attenta, e allo stesso tempo partecipe, della vita di tutte le persone - afferma il sindaco De Martinis - L’inaugurazione e il momento di festa diventano così un'occasione, aperta alla cittadinanza, in grado di aiutare ciascuno di noi a crescere dal punto di vista culturale e sociale, migliorando la vita della nostra società e contribuire alla creazione di una comunità ancora più accogliente”.