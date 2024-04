Nutrizione e salute nellâ€™etÃ  matura, incontro alla Cna Pensionati di Pescara

Secondo incontro per parlare del benessere dell’età matura che si effettua attraverso diversi azioni di vita tra le quali una molto importante riferita all’alimentazione.

Siamo quello che mangiamo e conoscere quali cibi sono importanti per il proprio benessere fisico è un motivo conduttore di una buona salute.

Per parlare di alimentazione, il 28 marzo, presso la CNA Pensionati di Pescara, il nutrizionista dott. Diego Conti ha tenuto un incontro con la partecipazione di un folto numero di persone interessate all’argomento.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente Regionale CNA Pensionati, Elisa Morelli, che ha presentato il dott. Conti sottolineando quanto sia importante conoscere il proprio corpo e quali alimenti possono interferire per creare salute o malattie.

Il dott. Conti ha parlato della composizione degli alimenti e quali sono essenziali per la vita delle persone mature.

Che cosa è un alimento per una dieta sana? è un prodotto destinato al consumo contenenti sostanze nutrienti e una dieta sana ed equilibrata deve contenere giuste quantità delle diverse sostanze nutritive

Bisogna mangiare una varietà di frutta e verdura di diversi colori al fine di garantire l’assunzione di tutti i micronutrienti di cui il corpo ha bisogno; scegliere cereali integrali che contengono più micronutrienti dei cereali raffinati; cuocere le verdure a vapore o in poca acqua per preservare i micronutrienti e infine limitare i cibi trasformati che sono spesso ricchi di zuccheri, grassi e sale e poveri di micronutrienti.

Una delle slide presentate dal dott. Conti conteneva l’immagine del piatto della salute, elaborato dalla Harvard University, dove erano indicate le quantità di alimenti necessari per una buona vita.

Una giusta proporzione di verdura, frutta cereali integrali e proteine sane e un giusto esercizio fisico sono le componenti base per le persone di età matura.

Gli alimenti che compongono una dieta sono: carboidrati, proteine, vitamine, grassi.

I carboidrati si dividono in semplici e complessi e il loro bisogno varia secondo l’età, il sesso e l’attività fisica che fanno le persone e in genere si dovrebbero assumere 45-60% delle calorie da carboidrati preferibilmente complessi.

Le vitamine nell’età matura hanno grande importanza come la vitamina D utile per l’assorbimento del calcio. L’esposizione al sole sintetizza la vitamina D ed è molto importante stare al sole con passeggiate e attività all’aperto.

I grassi forniscono energia e intervengono nella formazione delle molecole come le membrane cellulari e gli ormoni, regolano diverse funzioni metaboliche come l’assorbimento delle vitamine liposolubili.

Le proteine sono di origine animale e vegetale e sono plastiche cioè concorrono alla formazione delle cellule. L’uso dovrebbe essere giustamente assunto durante la settimana preferendo le carni bianche, il pesce e anche quelle vegetali.

Il motivo conduttore di una vita sana in età matura, ha più volte detto il dott. Conti, è conoscere gli alimenti e quali funzioni hanno per l’organismo. Una alimentazione sana contribuisce a mantenere il corpo in funzione e preserva dalle malattie. Mangiare bene, poco e fare esercizio fisico sono dunque essenziali per gestire la parte più importante della vita, l’età matura, quando tutto appare già fatto e scontato, ma c’è ancora tanto da fare e da dare per sé stessi e per gli altri.