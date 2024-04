"Echi del Cuore"

Un evento che ha toccato i cuori e mosso le coscienze! ?

Nel cuore pulsante del Frantoio delle Idee di Moscufo, si è svolto un incontro sulla sensibilizzazione alla Donazione di Organi, alla prevenzione Cardiovascolare, e tema di grande interesse attuale: la Medicina Narrativa esposta dal Dott. Nicola Chiulli Flebologo e Autore del romanzo Clinico "La Misterioda Malattia".

Un'appassionata partecipazione di pubblico ha avvolto l'evento e scelto di informarsi su importanti argomenti che hanno coinvolto professionisti Sanitari quali:

la Dott.ssa Daniela Maccarone Coordinatrice CRT Abruzzo e Molise, la Dott.ssa Rosamaria Zocaro Direttrice U.O.C. Rianimazione, Anestesia e Terapia del Dolore ASL Pescara, il Dott. Guido Ranalli Specialista in Cardiologia, la Dott.ssa Elisa Di Tullio, Dirigente OPI Provinciale Pescara.

Evento organizzato con cura da Angelo Cardone Vicepresidente del neonato gruppo AIDO Intercomunale Area Vestina, e reso emozionante dalle testimonianze della Presidente del gruppo Eleonora Miseri, Trapiantata di cuore e dal dirigente Simone Danese trapianto da vivente di rene, donato dalla mamma.

L'incontro e' stato moderato dalla Presidente Provinciale AIDO Pescara Pina Pasetti in assenza della Presidente del Gruppo Intercomunale AIDO Nuova Pescara la Dott.ssa Licia Buzzelli.

Gli argomenti hanno destato momenti di riflessione tra i presenti,

ponendo l'attenzione alla donazione di Organi come gesto di altruismo salva vite, e sottolineando le strategie vitali di prevenzione Cardiovascolare evidenziate e riportate dal Dott. Guido Ranalli. L'evento è stato un faro di speranza per tutte le persone in attesa di un trapianto ed un invito all'azione per tutti i partecipanti verso

una scelta consapevole e responsabile nei confronti del "Si alla Donazione" e prevenzione della salute.

Un'opportunità di essere parte di questa scelta, di dare una nuova speranza e contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale.

Un ringraziamento alle Istituzioni presenti: il Sindaco di Moscufo Claudio De Collibus, Antonio Zaffiri, gia' Presidente della Provincia di Pescara e Vice Sindaco del Comune di Collecorvino, l'assessore della Provincia di Pescara Filippo Mariani, l'assessore del Comune di Moscufo Daniela Nobilio.

I Dirigenti AIDO ringraziano il Dott.Alessandro Patarchi, Coordinatore Locale Trapianti ASL Pescara e la Coordinatrice U.O.C Rianimazione ASL Pescara Dott.ssa Irene Rosini, assenti per impegni lavorativi. Un ringraziamento al partner dell'evento, il Panificio Linda di Moscufo che ha gentilmente offerto un buffet a fine evento. #DonazioneOrgani #PrevenzioneCardiovascolare #MedicinaNarrativa