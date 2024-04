Smarrita a Penne la gattina Nala, aiutiamola a tornare a casa

È stata smarrita a Penne una gattina di nome Nala, e ora il suo proprietario, un bambino, è disperato perché non riesce a ritrovarla. La micia è stata avvistata in zona Ponte Sant’Antonio/Scep/autolavaggio a gettoni nel territorio comunale di Penne, ma adesso potrebbe essere ovunque.

Viene descritta come una gattina docile di 6 soli mesi: qualcuno, si ipotizza, potrebbe averla presa credendola randagia. Ma è importantissimo condividere questa notizia per aiutare a tornare a casa. Per avvistamenti il numero da telefono da chiamare è il 339/8494474.