Vendute 3.003 uova dell'associazione "Il piccolo principe"

“Vorremmo ringraziare la Pescara Calcio, ma anche la Di Donato Spa e Don Piero di Elice e Don Antonio con Palmina e le altre catechiste, e poi Claudio Novelli, Camillo Grande, Stefania, Elisa, Sabina, Mario, Rocco, Luca... Insomma, vorremmo davvero ringraziare uno per uno i 3003 benefattori che hanno comprato il nostro uovo di Pasqua, ma lo spazio sui social è limitato… Quello nei nostri cuori per fortuna non ha limiti!! Grazie di cuore”.

Così sul suo profilo Instagram l'associazione di promozione sociale “Il piccolo principe” ha comunicato ufficialmente che le uova di cioccolato vendute per Pasqua sono state ben 3.003, e ha pertanto voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Un ottimo risultato, anche considerando il fine benefico dell'operazione. Tra i luoghi dove è stato possibile acquistare i prodotti dolciari figura anche la chiesa della Regina della Pace, in via Raffaello.