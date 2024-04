Pescara-Entella 0-0: mortorio all'Adriatico, il Delfino non trova la vittoria

Buonasera dall'Adriatico e benvenuti alla diretta della gara tra Pescara e Virtus Entella. Gli abruzzesi, dopo lo stop di Cesena (1-0) che ha consegnato la matematica promozione ai romagnoli, sono sesti, in zona playoff, a quota 48. Il loro percorso racconta di quattordici partite vinte, sei pareggiate e quattordici perse, cinquantaquattro reti realizzate e cinquantadue incassate.

I liguri, dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Pontedera, sono quattordicesimi con 41 punti, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte, trentuno gol fatti e trentadue subiti. Nelle ultime cinque sfide il Pescara ha raccolto quattro punti mentre l’Entella ne ha portati a casa sette. La gara di andata si è chiusa sul risultato di 1-2 per il Delfino.

SECONDO TEMPO - 48' si chiude qui la sfida dell'Adriatico, 0-0 tra Pescara e Virtus Entella. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live!

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

39' giallo all'indirizzo di Montevago che diffidato salterà la sfida con la Spal.

35' punizione di Cangiano sulla barriera

34' dentro Satounis.

31' spazio a Vergani per Cuppone

30' trattenuta di Lipani su Meazzi, giallo per lui

27' dentro Moruzzi per Accornero mentre l'ex Meazzi prende il posto di Milani

26' tentativo dalla distanza per Milani ma il suo mancino si spegne sul fondo

24' Tomaselli e Montevago per Vianni e Santini.

17' dentro Cangiano per Dagasso e Aloi per Tunjov.

12' in campo Corbari per Faggi

10' fallo tattico di Parodi, giallo ben speso.

8' tentativo di Tunjov da fuori area dopo un lungo possesso palla per il Delfino ma palla sul fondo.

4' intervento in ritardo di Faggi su Dagasso, giallo per lui.

1' Si ricomincia!

PRIMO TEMPO - 46' si chiude il primo tempo tra Pescara ed Entella, 0-0 all'intervallo.

45' Ci sarà un minuto di recupero

45' azione di 2 vs 1 del Pescara con Cuppone che vuole fare tutto da solo in area calcia fiacco basso sul primo palo! Ignorato Accornero sulla sinistra

45' su cross sporco di Di Mario deviato da Squizzato, ci arriva in area Zappella ma sul tocco ravvicinato difesa in angolo

41' angolo di Petermann, palla insidiosa verso il secondo palo e ultimo tocco della difesa ancora sul fondo. Sul secondo tentativo colpisce Parodi ma la palla rotola sul fondo.

34' giallo a Milani che, diffidato, salterà il prossimo turno

33' conclusione rapida di Accornero con il destro, sulla traiettoria un difensore che fa rotolare la sfera sul fondo

28' ci prova con il mancino dai 25 metri Tunjov ma pallone che sorvola la traversa

26' giocata pregevole in area di Merola su cross basso dalla destra, sul primo palo respinge De Lucia!

25' cross dalla sinistra per Santini che anticipa Brosco in area ma non inquadra lo specchio della porta

19' angolo di Zappella con traiettoria molto lunga intercettata dal Pescara che riparte in contropiede con un caparbio Mesik, conquistato un angolo. Schema che non riesce a rapido contropiedde con Faggi per Zappella, cross in area smanacciato da Plizzari

13' bella conclusione in corsa dal limite dell'area con il destro di Accornero, palla a mezz'altezza respinta da De Lucia con un tuffo sulla sua destra!

12' lancio di Zappella per Vianni, uscita di Plizzari con difesa un po' in bambola nell'occasione.

6' ci prova con un rasoterra quasi dal limite Petermann ma palla abbondantemente a lato. Dall'altra parte giocata in verticale di Merola per Cuppone anticipato con i piedi da De Lucia proprio all'ingresso in area di rigore

3' fallo ingenuo per Dagasso dopo aver perso palla a centrocampo, giallo per lui. Sulla punizione palla scodellata in area ma arriva docile tra le braccia di Plizzari

2' primo spunto per il Pescara: recupero alto di Floriano Mussolini, cross sul primo palo per Accornero che da due passi alza la mira!