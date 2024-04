Presentato il “Vivicittà 2024”: il programma completo

“Torna domenica 14 aprile anche a Pescara quella che viene definita ‘la corsa più grande del mondo’, ossia il ‘Vivicittà 2024 – Movimenti sostenibili’, l’evento sportivo giunto alla 40esima edizione che si correrà simultaneamente in tutte le più importanti città italiane ed europee, 40 quelle coinvolte quest’anno nella manifestazione. Chiuse al traffico a partire dalle ore 9 le vie interessate dalla gara, da via Nicola Fabrizi alla riviera nord fino a via Leopoldo Muzii e via Regina Margherita, la manifestazione agonistica prenderà il via alle 10.30 come da tradizione, ma già dalle 11.30 inizieremo a riaprire alla normale circolazione tutte le vie per limitare al minimo i possibili disagi, fermo restando che ormai, dopo quarant’anni, il Vivicittà è un valore aggiunto per Pescara. Saranno ben 1.200 i podisti in gara, di cui 400 per la corsa non competitiva, 200 i bambini, 50 i volontari in campo in ausilio della Polizia locale per sorvegliare il rispetto degli incroci stradali chiusi. E come sempre ci sarà spazio per la solidarietà con la presenza dei volontari della Lilt – la Lega Italiana lotta contro i tumori, dell’Isav e dell’Angsa – l’Associazione nazionale che si occupa di autismo, IIS, Insieme specie Sport e Montagne senza Frontiere”.

Lo ha annunciato l’assessore allo sport Patrizia Martelli nella conferenza stampa convocata per presentare l’evento sportivo. Saranno 1.200 complessivamente gli atleti in gara, provenienti da tutto il centro sud Italia. La mattinata prenderà il via alle 9.45 con le gare dei bambini, che correranno su 1 chilometro e mezzo, percorso allestito in piazza della Rinascita. Alle 10.30 la partenza della corsa podistica competitiva di 10 chilometri e la passeggiata di 5 chilometri: lo start è previsto all’incrocio tra via Nicola Fabrizi e piazza della Rinascita e a fare da apripista saranno i pattinatori. I podisti percorreranno via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Giacomo Matteotti, via della Riviera andata e ritorno sino all’altezza dello stabilimento balneare Medusa, quindi via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita e ritorno in piazza della Rinascita.

Tra le 11 e le 11.45 è previsto l’arrivo di tutti gli atleti in gara. E non basta: “Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace – ha ancora sottolineato l’assessore Martelli – e anche questa volta c’è la partnership con la Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori che dedicherà la giornata di domenica a fare informazione sulle prossime campagne di prevenzione oncologica che partiranno nei prossimi giorni, la Lilt che è costantemente impegnata a promuovere lo sport quale strumento per fare prevenzione oncologica. E ci saranno in piazza anche i Volontari dell’Angsa impegnati con le persone affetti dall’autismo”.

Intanto il Villaggio del Vivicittà aprirà i battenti già dal pomeriggio di sabato 13 aprile dalle 16 alle 19 per coloro che vorranno ancora iscriversi all’ultimo minuto o per chi vorrà ritirare in anticipo il pettorale di gara. Tra i top runners che correranno a Pescara domenica ci saranno il pescarese Alessio Bisogno, portacolori dell’ASD Passologico allenato da Mario De Benedictis, Luca Pirani dell’ASD Vini Fantini, e il vincitore dello scorso anno, detentore della migliore prestazione nella classifica nazionale, Leonce Bukuru. Nel femminile ci sarà Marika Monaldi, vincitrice della passata edizione.