Pattinaggio artistico a rotelle, al Palaroma di Montesilvano il 18° Trofeo di Primavera

Nel weekend, il Palaroma di Montesilvano è stato ancora una volta cornice di un evento sportivo, questa volta dedicato al pattinaggio artistico a rotelle. A scendere in pista, sabato e domenica, sono stati più di 300 atleti dai 3 ai 16 anni appartenenti a 20 società sportive che, con eleganza e disciplina, hanno fatto il loro debutto in gara.

"È stato per me un grande piacere premiare, insieme all’assessore Alessandro Pompei, i vincitori del 18° Trofeo di Primavera e rivolgo un grande plauso alla Evolution Skating Dance di Rossella Pastano, agli allenatori e alle allenatrici e a tutti i giovanissimi atleti accompagnati dalla loro famiglie che, con grande spirito di sacrificio e dedizione, portano avanti i propri obiettivi e la propria passione per lo sport, regalando alla città grandi momenti di bellezza e spettacolo", scrive sui social il sindaco Ottavio De Martinis.