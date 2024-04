Ãˆ il giorno del giro d'Abruzzo: le modifiche alla viabilitÃ 

In vista dell'arrivo a Pescara della prima tappa del Giro d'Abruzzo, in programma nel primo pomeriggio di oggi, cambierà la viabilità nella zona nord della città, in particolare in via Nazionale Adriatica Nord, piazza Duca degli Abruzzi e via Cavour. Le strade dove scatterà il divieto di transito - in gran parte delle ore 9 - sono queste:

- piazza Duca degli Abruzzi;

- via Nazionale Adriatica nord, dal confine con Montesilvano a piazza Duca degli Abruzzi compresa;

- via Cavour;

- via Settembrini, via Diaz, via Martiri di Cefalonia, via Gioberti;

- parcheggio tra via Pasolini e via Castellamare Adriatica (Naiadi).

Il divieto rimarrà in vigore fino alla fine della manifestazione, che si concluderà in piazza Duca degli Abruzzi, all'altezza di via Cavour, con la premiazione. L'ordinanza dettagliata si può caricare a questo indirizzo ---> https://shorturl.at/ftLMQ. Per via del Giro subiranno delle modifiche anche i bus della Tua. Tutte le indicazioni sono scaricabili qui ---> https://shorturl.at/qzO04.

La biblioteca Falcone e Borsellino, situata in viale Bovio, ospiterà gli spazi per la stampa. Gli accrediti possono essere ritirati nell'atrio del teatro Cordova, sempre in viale Bovio. Le due strutture saranno utilizzate dallo staff del Giro anche per ospitare la direzione Rcs e la giuria. Oggi, come annunciato nei giorni scorsi, la scuola di via Cavour rimarrà chiusa. Il Centro operativo comunale sarà aperto dalle 8 alle 20: il numero telefonico è 085/4283400. La manifestazione, promossa da Rcs, sarà trasmessa in diretta da Rai Sport (canale 58, ore 13.50) ed Eurosport (canale Sky 210, ore 13.50, con repliche su Eurosport 2, canale Sky 211). L'arrivo è previsto attorno alle 15.30 a piazza Duca degli Abruzzi.