Solidarietà e ottimo cibo per "A cena con le stelle"

Cinque grandi chef e sette cantine per una buona causa. Anzi due. Raccogliere fondi per le attività delle associazioni Agbe e Il Piccolo Principe, entrambe impegnate nel sostegno ai bambini, malati o in difficoltà educative.

Questo e molto altro è stato “A cena con le stelle”. Un'altra piacevole serata organizzata dal Rotary Club Pescara Nord e ospitata all’interno del ristorante Concorde presso l’aeroporto d’Abruzzo, che ha visto in menù una serie di piatti gourmet preparati dai ristoranti Reale Casadonna, Villa Maiella, D.one Ristorante Diffuso Montepagano, La Bandiera e Al Metrò.