Testa: "Potenziare il comparto dell'istruzione è un ottimo investimento per garantire livelli di eccellenza"

“Il “Made in Italy” - che oggi celebriamo - è sinonimo di identità, di eccellenza, di cultura, di creatività, di ingegno, di radici ben ancorate alla tradizione e di una visione aperta sul futuro e sull’innovazione. Le eccellenze italiane nei comparti dell’agroalimentare, del design e dell’arte hanno un valore economico inestimabile e vanno tutelate e salvaguardate come prezioso patrimonio identitario”.

Lo scrive sui social il deputato pescarese Guerino Testa (Fratelli d'Italia), che al Vinitaly ha incontrato il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. “Potenziare ulteriormente il comparto dell’istruzione, per raggiungere livelli di formazione sempre più specializzati nel campo tecnico, agrario e professionale è un ottimo investimento per garantire livelli di eccellenza del know how italiano”, conclude Testa.