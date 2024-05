Giornata della Croce Rossa, issata la bandiera sul Comune di Montesilvano

Ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha incontrato, nella piazza del Municipio, alcuni volontari che prestano servizio presso la comunità locale. E insieme a loro ha issato, sulla facciata del palazzo comunale, la bandiera della Croce Rossa Italiana. Per De Martinis, "160 anni di storia rappresentano un’occasione importante per ricordare il lavoro dei volontari di tutto il mondo che, ogni giorno, sono impegnati nel primo soccorso e svolgono un ruolo fondamentale di aiuto alle fasce più in difficoltà della popolazione".

Poi il primo cittadino ha voluto ringraziare “la grande squadra di ragazzi e ragazze che operano nella nostra città perché danno il massimo quotidianamente. L’associazione e il comune collaborano da anni, realizzando diverse iniziative nel territorio, molte delle quali sono rivolte ai giovani. Questa sinergia è importante per la città e intendiamo proseguirla con impegno, passione e costante innovazione. Un grande plauso anche a tutti i volontari che, in ogni angolo del mondo, si adoperano per portare conforto, assistenza e speranza a chi ne ha bisogno, incarnando i valori fondamentali della propria missione, primo fra tutti quello dell’Umanità”.