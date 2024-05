Lavori di rigenerazione urbana a Montesilvano, ecco come cambia la viabilità

In concomitanza con l’avvio dei lavori di rigenerazione urbana che interesseranno diverse zone della città di Montesilvano, per consentire i lavori stessi e per ovvi motivi di sicurezza e di viabilità, il Comune ha reso note sui suoi canali social le seguenti 3 ordinanze di viabilità:

Ordinanza N. 213 dell’8 maggio 2024

Per il periodo dall'8 maggio al 20 giugno dalle ore 7.30 alle ore 18, divieto di sosta e chiusura per cantiere di alcune aree della sede stradale di via Inghilterra, via Portogallo e via Rossi, al fine di consentire i lavori di realizzazione di n. 4 banchine di attracco per fermata filobus (n. 2 in via Inghilterra e n.2 in via Portogallo) e n. 1 Terminal-bus in via Rossi.

Chiusura per cantiere (parte occupata-sede stradale) e istituzione di “Divieto di sosta”, con rimozione di:

via Inghilterra (lato est) tratto prossimità civ.7 (Fermata 02 in planimetria - per una lungh. di ca.20 m.);

via Inghilterra (lato est) tratto prossimità intersez. via Lussemburgo (Fermata 03 in planimetria - per una lungh. di ca.20 m.);

via A. Rossi (lato est) tratto antistante parcheggio lato est “Pala Dean Martin” (Fermata/Terminal-bus 04 in planimetria – per una lunghezza di ca. 80 m.);

via Portogallo (lato ovest) tratto antistante civ.4 (Fermata 05 in planimetria – per una lungh. di ca. 20 m.);

via Portogallo (lato ovest) tratto antistante civ.16 (Fermata 06 in planimetria – per una lungh. di ca.20m.);

Istituzione “limite di velocità 20Km/h” intera area di cantiere;

Realizzazione di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo per eventuale interruzione marciapiede;

Installazione di altra eventuale segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di cantiere etc.) di cui ai precedenti punti;

Ordinanza N. 214 dell’8 maggio 2024

Per il periodo dall’8 maggio al 20 giugno, dalle ore 0,00 alle ore 24, al fine di poter eseguire i lavori di “Rigenerazione urbana di viale Europa - Recupero Urbano” e comunque fino ad ultimazione preventiva dei lavori:

Istituzione di “Divieto di sosta”, con rimozione di parte del parcheggio di via Francia (alternativamente per ogni singola area occupata dai lavori);

Chiusura al traffico per cantiere con Istituzione di “divieto di transito” di parte del parcheggio di via Francia (alternativamente per ogni singola area occupata dai lavori e come disposti dalla D.L. - oggetto dei lavori);

Istituzione di “Segnaletica di strettoia asimmetrica” su intera via Francia;

Istituzione “limite di velocità 20 Km/h” intera area di cantiere;

Realizzazione di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo per eventuale interruzione marciapiede;

Installazione di altra segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di cantiere ecc.) di cui ai precedenti punti.

Ordinanza N. 215 dell’8 maggio 2024

Per il periodo dall’8 maggio al 15 settembre dalle ore 0,00 alle ore 24 e comunque fino ad ultimazione preventiva dei lavori:

Istituzione di “Divieto di sosta”, con rimozione su tutto il perimetro dell’aiuola spartitraffico (sede stradale adiacente) incluso tra le due corsie di via D’Andrea, via A. Moro e via Lussemburgo;

Realizzazione di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo per eventuale interruzione del marciapiede;

Installazione di altra segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di cantiere etc.) di cui ai precedenti punti.