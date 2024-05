FAI camminate nella biodiversitÃ , l'evento a Loreto Aprutino

Il FAI, come di consuetudine, organizza incontri per consentire ai partecipanti di godere di luoghi naturali nella biodiversità e cultura del paesaggio. Il raduno dei partecipanti avverrà presso il Parco dei Ligustri, in via Petrara n, 24, Loreto Aprutino e i turni di partecipazione alla visita, della durata di due ore, partiranno alle 10 e alle 16. Durante la passeggiata sarà possibile una sosta con una colazione al sacco.

La visita sarà guidata da Alberto Colazilli, volontario FAI, curatore di parchi e giardini e esperto di arte e giardini e restauro del paesaggio. L’evento prevede un piccolo contributo di 5 euro, che per gli iscritti al FAI si riduce a 3 euro e per i ragazzi fino a 13 anni a 2 euro. Il FAI Delegazione di Pescara, che organizza l’evento, dà la possibilità di iscriversi direttamente in loco all’associazione. Per chi volesse prenotare e informarsi: tel. 329/1521643 – 347/6637810, e-mail pescara@delegazionefai.fondoambiente.it.