3 tonnellate e 237 kg di tappi di plastica raccolti al "Concorso Riciclosa"

Grande successo a Montesilvano per la seconda edizione del “Concorso Riciclosa”, che da novembre ad oggi ha raccolto 3 tonnellate e 237 kg di tappi. A vincere sono stati gli alunni degli istituti scolastici “Villa Verrocchio”, “Troiano Delfico” e “Direzione Didattica Montesilvano”.

Organizzato dall’associazione Amare Montesilvano con il patrocinio del Comune di Montesilvano, in collaborazione con Formula Ambiente, Pulchra Ambiente e Associazione Nuovo Saline, il progetto ha visto coinvolti 15 plessi scolastici, 100 classi, circa 240 maestre, per un totale di oltre 2000 alunni tra Infanzia e Primaria, interessando di conseguenza anche famiglie, parenti, amici e conoscenti dei partecipanti.

Come ha dichiarato Renato Petra, presidente dell’associazione Amare Montesilvano, è stato un risultato inaspettato e di grande positività, tanto che in futuro l’associazione sarà sempre più impegnata per la cura e la salvaguardia dell’ambiente della città. I tappi sono stati consegnati alla ditta Formula Ambiente, sponsor che ha fornito i premi alle scuole, un contributo pari a 660 euro totali per l’acquisto di materiale scolastico (220 euro a scuola) e 550 euro per la Croce Rossa Italiana. Nei prossimi giorni non mancheranno le premiazioni dei vincitori.