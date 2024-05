A Montesilvano l’Urban Relive, il Laboratorio per la rigenerazione urbana

Nella mattinata di oggi, 28 maggio, a partire dalle ore 10 appuntamento in via Rimini a Montesilvano con l’Urban Relive, il Laboratorio per la rigenerazione urbana.

A seguito di un primo sopralluogo effettuato lo scorso 28 febbraio, gli studenti del dipartimento di Architettura dell’Università D’Annunzio presenteranno alla comunità e ai rappresentanti delle istituzioni le prime riflessioni progettuali e le prime idee-progetto sui temi degli spazi aperti e le residenze ERP del quartiere di via Rimini.