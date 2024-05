Santilli: “Campagna di informazione terroristica da parte di Costantini”

“Da parte di Carlo Costantini è partita una campagna di informazione terroristica che non intendo far passare perché è assolutamente infondata. Il capitolo di bilancio che è stato azzerato aveva una specifica destinazione, legata all’avvio del nuovo appalto per la refezione scolastica, e non poteva essere usato per altri scopi. Essendo venuto momentaneamente meno l’avvio del nuovo appalto, per via di un ricorso al Tar, è stato deciso di “spostare” quei fondi su altro, a partire dal mantenimento del servizio in capo all’attuale gestore, che è prioritario per i bambini. Nel momento in cui l’appalto prenderà il via sarà onere dell’amministrazione ricalibrare il tutto, tenendo conto degli impegni presi con i cittadini, ripristinando quel capitolo di Bilancio esattamente nella misura in cui sarà necessario farlo. Non è intenzione dell’amministrazione venire meno a un impegno assunto con la città”.

Lo dice l’assessore alla pubblica istruzione, Gianni Santilli. “Come è noto”, ricorda, “il Comune ha promosso una gara per il servizio di ristorazione scolastica e, nelle more della stipula del contratto con il nuovo operatore economico che si è aggiudicato il servizio, la Serenissima Ristorazione, che aveva partecipato alla gara, ha proposto ricorso al Tar Abruzzo, a dicembre 2023. Lo svolgimento del processo e l’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, hanno precluso la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria del servizio per cui, al fine di garantire il regolare funzionamento della ristorazione scolastica, si è proceduto a prorogare il servizio di refezione mediante fornitura di materie prime e supporto del servizio ausiliario dei nidi d’infanzia comunali alla Serenissima Ristorazione sino alla conclusione dell’anno scolastico 2023/2024, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento ancora in vigore”.

L’amministrazione comunale, oltre a stabilire “che il nuovo affidamento del servizio in concessione dovrà prevedere la qualificazione della mensa scolastica quale mensa scolastica biologica”, ha anche previsto “di assumere misure per il contenimento della spesa in favore delle famiglie fruitrici del nuovo servizio di ristorazione scolastica, aumentando la compartecipazione dell’ente non solo per i nuclei famigliari sino a € 30.000 ma rideterminando, per il cambio appalto, le fasce di reddito ISEE, relative tariffe, altre agevolazioni o esoneri totali (delibera di Giunta Comunale n. 802 del 26/10/2023): era stata prevista una spesa ulteriore di € 550.000 nel Bilancio 2024/2026, per andare incontro alle famiglie fruitrici del nuovo servizio di ristorazione scolastica”.

Tuttavia, aggiunge Santilli, “il lungo iter processuale, che vede al momento fissata l’udienza per la discussione del merito dinnanzi al Tar al 19 luglio 2024, ha prodotto maggiori costi non prevedibili in quanto le proroghe concesse alla Serenissima Ristorazione sono state disposte agli stessi patti e condizioni dell’appalto originario, che prevedeva una maggiore contribuzione dell’ente e quindi un costo più alto per le casse comunali, per cui si è dovuto procedere, al fine di garantire il servizio agli utenti senza alcuna interruzione, a trovare soluzioni nel Bilancio per le proroghe”.

E conclude: “Siamo in attesa del giudizio del Tar per poter procedere alla firma del contratto con la nuova aggiudicataria della ristorazione scolastica che, auspichiamo, possa iniziare il servizio dal prossimo anno (scolastico). In tale sede si procederà a quantificare l’ulteriore spesa necessaria, anche prendendo atto delle iscrizioni che ci saranno per l’a.s. 2024/2025, e a ripristinare gli stanziamenti necessari per il regolare svolgimento del servizio e per compartecipare con le famiglie fruitrici. L’attenzione principale dell’amministrazione, in questa fase, è stata quella di garantire sempre, senza interruzioni, il servizio di refezione scolastica: un aspetto, questo, che dovrebbe stare a cuore a tutti, anche a Costantini. L’allarme che ha lanciato oggi non ha alcun motivo di esistere, o meglio ha il solo scopo di ottenere più consensi, in termini elettorali: ma è basato sul nulla perché abbiamo preso degli impegni e li manterremo”.