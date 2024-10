Sordità e sport, in Comune la manifestazione “Non solo windsurf”

"Questo pomeriggio ho partecipato con mia grande soddisfazione a Palazzo di Città a Pescara alla manifestazione intitolata “Non solo windsurf”, organizzata dalla sezione provinciale di Pescara dell'Ente Nazionale Sordi. È stato un pomeriggio importante e formativo per tutto coloro che sono intervenuti e che ci ha permesso di conoscere e affrontare le problematiche che le persone alle prese con la sordità devono affrontare". Così l'assessore alla disabilità, Massimiliano Pignoli, che ha portato il suo contributo anche a nome dell'amministrazione comunale.

"Ho ascoltato con interesse la relazione di Renato Morganti, che appassionato di windsurf ha parlato e raccontato la sua esperienza di persona con sordità che pratica sport. Il mondo della sordità - ha detto l'assessore Pignoli - è tagliato spesso fuori ma molte pratiche della vita quotidiana e deve giornalmente superare barriere non solo architettoniche per poter lavorare, ma anche dedicarsi agli hobby e in questo caso allo sport. Per questo grazie al contributo degli intervenuti che hanno raccontato e portato la loro esperienza, abbiamo potuto far conoscere il mondo delle persone affette da sordità e quello che si può e deve fare per superare le difficoltà, grazie anche allo sport e al windsurf in particolare. Con il mio assessorato ho preso l'impegno di essere ancora più vicino a questo mondo e ribadito che l'amministrazione comunale di Pescara è concretamente vicina e al fianco del mondo delle persone affette da sordità".