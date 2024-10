I gazebo di "Io non rischio" in piazza Sacro Cuore

"Io non rischio è una bella iniziativa della protezione civile che vuole andare nella direzione della prevenzione che come sapete è fondamentale. Parliamo di calamità ed eventi eccezionali che possono mettere a dura prova ognuno di noi ma anche la macchina pubblica ed è per questo che la prevenzione e l'informazione diventano fondamentali".

Lo ha detto l'assessore comunale della Protezione Civile, Massimiliano Pignoli, che ha presentato nella sala consiliare del Comune di Pescara l'iniziativa della Protezione Civile denominata "Io non rischio". Alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre all'assessore Pignoli, il responsabile della Protezione Civile Gianni D'Alessandro, e la vice coordinatrice della protezione civile Annamaria Francavilla, e i rappresentanti della Misericordia e dell'associazione Ass. Volontari senza Frontiere. Poi Pignoli ha aggiunto:

“La prevenzione è, come dicevo fondamentale e questi volontari della Protezione Civile che prestano il loro tempo per aiutare il prossimo, con questa iniziativa hanno deciso di informare la cittadinanza su quali rischi ci possono essere ed evitate e fronteggiare queste calamità per evitare problemi maggiori. Per questo diventa fondamentale informare la cittadinanza e far sì che ci sia una collaborazione tra gli enti e i cittadini. Di volontari abbiamo sempre bisogno. C'è e ci sarà sempre bisogno di volontari per cui approfitto anche di questa iniziativa per dire che chi volesse avvicinarsi al volontariato può farlo recandosi all'ufficio protezione civile di Pescara al 4 piano del Palazzo ex Inps o riempiendo il modulo esistente per aderire alla protezione civile comunale che oggi può contare su una sessantina di volontari”.

Annamaria Francavilla, vice coordinatrice della Protezione Civile di Pescara, ha poi spiegato che "la manifestazione Io Non Rischio ha l'obiettivo di mettere al corrente la popolazione di quello che può accadere in caso di gravi calamità e rendere i cittadini responsabili per quanto riguarda eventuali alluvioni, terremoti, maremoti, ma anche l'antincendio. Sapere come comportarsi è fondamentale. Domenica nei vari gazebo spiegheremo quale deve essere il comportamento da adottare in caso di emergenza. Chiaramente la prevenzione è fondamentale. Domenica 13 ottobre a piazza Sacro Cuore saremo con i gazebo di ‘Io Non rischio’ dalle 9 alle 18".