Studenti del liceo Vico di Chieti e associazione Allegrino in visita al Museo delle Genti d’Abruzzo

Usanze, tradizioni, abitudini e ricordi del passato sono stati tramandati dagli over 65 ai giovani che si sono recati in visita al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara nell'ambito del progetto "Insieme Oltre", realizzato dell'Associazione "Domenico Allegrino" Odv (capofila) di Pescara per promuovere il valore del volontariato, incentivare attività di socializzazione, culturali e ludiche e ridurre il senso di isolamento e solitudine degli anziani.

Hanno partecipato all'attività gli studenti delle classi 4 B e 5 B del liceo classico "G.B. Vico" di Chieti e over 65 delle province di Pescara e Chieti. Accompagnati dalle guide, i gruppi di studenti e anziani hanno visitato le grandi sale espositive del museo per approfondire la storia della regione, della pastorizia, della transumanza, dell'attività nei campi, della produzione di tessuti, della marineria, gli usi e i costumi delle genti d'Abruzzo.

"Gli over 65 hanno avuto la possibilità di raccontare ai giovani tanti ricordi su riti e abitudini che si ripetevano in momenti particolari dell'anno come la trebbiatura, la raccolta dell'ulivo, la vendemmia, l'uccisione del maiale, la preparazione dei dolci pasquali, i matrimoni- spiega Antonella Allegrino, direttrice del progetto – È un patrimonio prezioso che va preservato attraverso la narrazione e consegnato ai giovani affinché non scompaia. Gli studenti potranno essere custodi dei ricordi degli over 65 e, a loro volta, raccontarli. Le testimonianze degli anziani ispireranno una mini-rappresentazione teatrale, che li vedrà protagonisti insieme ai giovani e che si terrà in occasione della conclusione delle attività. Ringrazio per la collaborazione la dirigente scolastica del liceo Vico Paola Di Renzo, i docenti Gianni Scarsi, coordinatore del progetto, e Giovanna Falcone e l'Avis di Francavilla che è nostra partner".

Altre attività realizzate nell'ambito di "Insieme Oltre" hanno riguardato incontri di sensibilizzazione al valore del volontariato e la partecipazione degli studenti a "Pronto Eccomi", linea telefonica gratuita che l'associazione "Domenico Allegrino" garantisce ogni giorno a persone anziane fragili e sole.

Il progetto "Insieme Oltre" tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e over 65. È stato ideato ed è coordinato dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara che ha come partner l'Associazione "Meridiani Paralleli" di Chieti, l'Aps "Il sogno di Benny Gio" di Pescara, l'Avis comunale di Francavilla al Mare (Chieti) e come collaboratori i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo "G. Marconi" di Pescara e il Convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti.