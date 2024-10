Tango e riabilitazione, corsi specialistici al Dopolavoro ferroviario

Il movimento e la musica sono sempre stati elementi coadiuvanti di varie disabilità sia fisiche sia psichiche. Ballare e ascoltare musica rallegra lo spirito e aiuta il movimento quando questo è impedito dall’età e da patologie varie. Tra le attività riabilitative psicomotorie il Tango è uno dei balli che meglio risponde alle esigenze delle persone che soffrono di patologie invalidanti come il Parkinson, la sclerosi multipla e la riabilitazione post operatoria.

I metodi riabilitativi sono attività registrate e validate come il RiabiliTango registrato in Italia nel 2012 e dal 2018 riconosciuto in tutta Europa, e l’Oltre Tango anche esso metodo registrato e depositato. Gli effetti benefici sono riferiti al miglioramento dell’equilibrio, della postura, della consapevolezza del movimento e alla resistenza allo sforzo.

Queste terapie sono rivolte alle sfere fisiche e psicologiche delle persone e a tutte coloro che desiderano imparare il Tango Argentino per conoscere meglio se stessi e stare bene. A Pescara questa terapia con il ballo del Tango è possibile praticarla nel Dopolavoro ferroviario accedendo a corsi specialistici che avranno inizio il 19 ottobre.

Per saperne di più su questo metodo legato alla musica e al movimento si può accedere ad un video esplicativo cliccando QUI. I corsi sono tenuti da volontari di Tango Terapia e per maggiori informazioni questi sono i numeri da contattare: MIMMO 327.213.5759, SANDRA 339.686.555.7.