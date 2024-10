Disagi oggi pomeriggio alla circolazione in via Colle Innamorati, nel tratto compreso tra salita Cellini e strada Vicinale Conte Genuino. Si è infatti resa necessaria la chiusura della zona al traffico veicolare in entrambe le direzioni perché si era improvvisamente rotta una tubatura della condotta idrica.

Di conseguenza si è verificata una perdita ingente di acqua, che è scesa copiosa lungo tutta via Colle Innamorati. La problematica adesso dovrebbe essere in fase di risoluzione.