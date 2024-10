Ci sono i lavori in via di Sotto ma nessuno avverte i cittadini: Colli nel caos

Traffico rallentato in via di Sotto, chiusa in parte per il rifacimento dell'asfalto. Disagi anche in Largo Madonna, e tutto questo all’ora di apertura delle scuole, senza che il Comune avesse avvisato i cittadini. Così oggi Pescara Colli è finita nel caos. Stamattina centinaia di automobilisti si sono ritrovati imbottigliati, spaesati e senza alcuna indicazione di strade alternative. Stesso problema anche nel pomeriggio.

“Una situazione da censurare”, sottolinea la consigliera comunale del Pd Michela Di Stefano, intervenuta sul posto dopo essere stata allertata da tanti genitori di bambini delle scuole del quartiere assieme agli altri consiglieri Dem Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti.

“La segnaletica era assolutamente carente”, aggiunge Di Stefano, “la Polizia Locale non era presente e chissà se è stata avvisata, e solo la buona volontà del personale della ditta esecutrice ha aiutato gli automobili a capire cosa stesse succedendo. Il rifacimento degli asfalti è stato auspicato e atteso da tanti cittadini esasperati, anzi arriva in ritardo clamoroso rispetto alle esigenze della città, ma chiudere le strade a sorpresa, all’orario di apertura delle scuole quando il traffico è già completamente saturo, vuol dire non avere rispetto per i cittadini e le famiglie”, conclude.