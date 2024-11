20 anni di Adricesta con Preziosi e i sostenitori dei tanti progetti realizzati

Una serata da ricordare, quella di mercoledì 30 ottobre, all'Auditorium Petruzzi e successivamente alla Sala Favetta del Museo delle Genti, per la chiusura degli eventi legati ai 20 anni di attività di Adricesta. Nata nel 2004 su impulso di Alessandro Preziosi e di Giampiero Panzino, con sua moglie Carla, storica presidente della Associazione. L'Adricesta ha avuto da subito il sostegno del noto attore Alessandro Preziosi, con il quale sono stati avviati i primi importanti progetti da “Un buco nel muro” in poi, che hanno visto l'adesione di Maurizio Costanzo, ricevuto una targa di riconoscimento dal Presidente della Repubblica, adesioni di campioni dello sport e decine di sponsor che, a distanza di 20 anni, continuano a non far mancare il proprio sostegno.

Tutti presenti alla serata all'Auditorium Petruzzi, anche Alessandro Preziosi, in tournée a Pescara con il suo spettacolo teatrale “Aspettando Re Lear”, che ha voluto ringraziare di persona coloro che, in questi anni, hanno dato un prezioso contributo all'associazione. Un ringraziamento particolare anche da parte degli staff medici dell'unico Reparto di Chirurgia Pediatrica e Oncologica in Abruzzo e Molise, dell'ospedale civile di Pescara diretto dal prof. Gabriele Lisi, felice con il suo staff, dell'Ambulatorio di Ecografia interventistica Pediatrica dedicato a Maurizio Costanzo, che Adricesta ha inaugurato nel suo Reparto nella stessa mattinata, tra l'altro, uno dei pochi nel centro Italia.

E' intervenuto altresì lo staff medico del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica di Chieti del dott. Stefano Tumini, che con il prof. Lisi, hanno consegnato gli attestati di solidarietà Adricesta, alle Aziende che hanno contribuito ai nuovi progetti promossi dall'associazione, per la realizzazione di altri 2 Ambulatori a Pescara e 2 a Chieti. Ulteriori donazioni speciali per il ventennale, sono state annunciate e, in particolare, 15.000 euro da Gabriele Faieta della Faieta Motors che, con i propri dipendenti, ha deciso per l'occasione, di rinunciare alla festa aziendale di Natale.

C'è stata altresì una donazione di 5.000 euro dalla Dayco, neo Benefattore dell'associazione. Complessivamente sono stati raccolti, durante la serata, 36.400 euro che serviranno a realizzare i suddetti Progetti. L'Aperitivo è stato dedicato a Ivan e, familiari ed I tanti amici, sono intervenuti per ricordarlo e sostenere i genitori e i due fratelli. Presenti anche le Forze dell'Ordine al fianco di Adricesta in questi anni, con numerose iniziative benefiche, nonché il già Presidente del Tribunale di Pescara dott. Angelo Bozza con la dottoressa Maria Michela Di Fine (Presidente di Tribunale).

La serata è stata allietata dal tenore Dario Ricchizzi, anche con un emozionante duetto con Preziosi, con il quale ha cantato un brano di Ultimo, nonché dal cantante Antonello Angiolillo. Al termine della serata tutti alla Sala Favetta per un brindisi per festeggiare i 20 anni di Adricesta, offerto dall'Enoteca Regionale Abruzzo con il M° Sommelier Nino Catani e con gli Amici di Bongè Catering.