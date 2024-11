Il Rotary Pescara Nord per le comunità La Rosa e La Volpe

Il Rotary Club Pescara Nord, sotto la guida del presidente Amedeo Di Pretoro, continua il proprio impegno a sostegno delle realtà sociali del territorio. L’ultima iniziativa avviata ha consentito di rinnovare gli spazi delle comunità “La Rosa” e “La Volpe” gestite dall’associazione "Il Piccolo Principe” grazie alla generosa donazione di vernici di alta qualità da parte di Colorificio Arco di San Giovanni Teatino.

Il progetto "Il Piccolo Principe," attivo dal 2000, rappresenta un servizio essenziale per la tutela dei minori vittimi di maltrattamento, abuso e grave trascuratezza. I bambini e ragazzi inviati dai Tribunali per i Minorenni e dai Servizi Sociali territoriali sono accolti in due comunità specializzate. La comunità “La Rosa,” situata a Spoltore, ospita fino a 22 minori di età compresa tra 0 e 10 anni, mentre il centro “La Volpe” di Pescara accoglie ragazzi tra 11 e 18 anni entrambe in regime residenziale e semiresidenziale.