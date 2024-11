La Lilt va alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo

Si svolgeranno sabato 30 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – di Pescara. Il seggio elettorale verrà allestito all’interno della Sala Commissioni del Comune di Pescara e resterà aperto dalle ore 10 alle ore 18, per poi procedere con lo spoglio delle schede. Per poter partecipare al voto occorrerà essere soci Lilt da almeno tre mesi ed essere in regola con il pagamento delle tessere annuali.

Per votare sarà necessario presentare un documento d’identità valido ed è ammesso il voto per delega presentando l’apposito modello scaricabile dal sito della Lilt, opportunamente compilato in tutte le sue parti, e un documento d’identità del delegante e del delegato.