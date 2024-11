“Pescara. Fontanelle. Manifestazione per la legalità e contro la criminalità. Dobbiamo essere presenti per solidarizzare con le vittime dei soprusi quotidiani. Dobbiamo pretendere legalità. Per la nostra gente. Per i tanti anziani, bambini, disabili costretti a vivere nella paura e nel terrore”.

È quanto scrive sui suoi canali social il consigliere comunale di 'Pettinari per l'Abruzzo', Domenico Pettinari, annunciando questa manifestazione in programma per domenica 1 dicembre alle ore 17.