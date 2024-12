Salute mentale, le associazioni abruzzesi preparano l'incontro a Roma

Ripartiamo dai servizi territoriali per il budget di cura è il tema con il quale le associazioni Altri Orizzonti, 180 amici, Cosma, Percorsi, Unasam, Cittadinanzattiva Abruzzo, Arci Abruzzo Molise, Cgil Abruzzo Molise, Cisl Abruzzo Molise, Uil Abruzzo indicono una mobilitazione sociale per sostenere rivendicazioni chiare e affermare il diritto alla tutela della salute mentale e alle cure, costruendo alleanze e strategie di promozione dei diritti.

“Riprendiamoci i diritti” è lo slogan con il quale venerdì 6 e sabato 7 dicembre a Roma, nel Centro congressi Frentani, si terrà la seconda Conferenza nazionale autogestita per la Salute mentale. Le associazioni abruzzesi parteciperanno in forze alla giornata romana e, per prepararsi adeguatamente, promuovono un incontro in programma lunedì 2 dicembre, a partire dalle 9:30, nella sala dei Marmi della Provincia di Pescara. L’incontro è aperto a tutti.

Sono stati invitati associazioni ed enti del Terzo settore che si occupano di inclusione sociale, gli operatori dei dipartimenti e dei Centri di Salute mentale dell'Abruzzo, consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali, gli ambiti sociali, le università, gli Ordini degli psicologi, degli assistenti sociali e delle professioni infermieristiche, le confederazioni professionali, i sindacati, le società scientifiche.

Programma della giornata

9:30 Apertura dei lavori con il documento di presentazione della conferenza regionale, a cura dell’Osservatorio sulla salute mentale Abruzzo.

10 Comunicazioni di:

Paola Carozza, presidente Società italiana di riabilitazione psicosociale (Sirp);

Vito D’Anza, coordinamento nazionale Salute mentale.

10:30 Interventi istituzionali, enti locali, ambiti sociali, Asl, Dipartimenti e Centri di salute

mentale, ordini professionali.

11:30 Interventi delle associazioni promotrici.

12:15 Interventi utenti, familiari, volontari e dibattito.

13 Conclusioni a cura dell’Osservatorio sulla salute mentale Abruzzo.