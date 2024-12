Al Piccolo Teatro Orazio Costa “E io solo sono rimasto per raccontarlo”

Terzo appuntamento oggi, 1° dicembre, alle ore 18,30 con la stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa intitolata “Il teatro delle parole”. La direzione artistica è dell’attore Domenico Galasso (foto), che ha fondato e dirige il teatro. Lo spettacolo in cartellone domenica pomeriggio è “E io solo sono rimasto per raccontarlo”, dal Moby Dick di Melville. Sul palco, ci saranno Miriam Di Nardo Di Maio e Alfredo Troiano. La compagnia del Piccolo Teatro Orazio Costa torna ad affrontare la messa in scena di alcuni frammenti di questo capolavoro universale della letteratura di ogni tempo. La prospettiva della narrazione è quella di un sopravvissuto a un naufragio.

Un uomo che riepiloga, attraverso una serie di flashback (da ricomporre come in sogno), la sua parabola di giovane (Ismaele) e di vecchio (Achab) spesa nel tentativo di afferrare l’inafferrabile: la balena bianca, lo spermaceti, «la bestia dal cervello che illumina il mondo». Biblico, shakespeariano, il romanzo irrompe nell’immaginazione di qualsiasi lettore ponendolo di fronte ai grandi temi dell’esistenza.

«Il libro è un romanzo di genere avventuroso, basato su certe selvagge leggende diffuse fra i cacciatori di capodogli nei Mari del Sud e illustrato dalla personale esperienza dell’autore, che ha fatto per due anni e più il ramponiere»: con queste parole, H. Melville in persona presentava il suo opus magnum all’editore britannico.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.Events o direttamente al botteghino. Prezzi: intero € 15, ridotto € 12. È vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, inviare un messaggio Whatsapp o chiamare al 3515566694.