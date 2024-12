Torna il Villaggio di Babbo Natale targato Avis. Avis donatori di sangue sezione di Pescara sempre in prima linea. Attività quotidiana intensa per la sensibilizzazione alla donazione di sangue, ma anche eventi che possano in modo ancora più marcato interessare la popolazione.

Stavolta il tema per i donatori già praticanti e anche per quelli che aspirano a diventare donatori è... Babbo Natale! Avis ha infatti creato un vero e proprio "Villaggio di Babbo Natale" venerdì 13 dicembre dalle ore 16 alle ore 19, nella sua sede pescarese di piazza Salvo d'Acquisto.

Tutto ovviamente gratuito, tutto a disposizione di chi vorrà fare visita, adulti e bambini, perché quando si parla di Babbo Natale i più piccoli impazziscono di gioia. Babbo Natale sarà quindi fisicamente presente nel pomeriggio del 13 dicembre per intrattenere e per consegnare doni ai bimbi, oltre alle letterine e alle foto ricordo.

Inoltre ci saranno vari laboratori per i bambini, insieme ai ragazzi del servizio civile Avis. L’evento nasce per trascorrere queste festività insieme ai donatori e a chi vuole iniziare a donare, e augurare a tutti un buon Natale. Il presidente Avis Pescara, Marco Cozza:

"Il Natale è un'occasione fondamentale per stare insieme e per non dimenticare i valori fondamentali, come la solidarietà insita nella donazione di sangue. In questo contesto, ricordare che la donazione di sangue non va in vacanza e che ogni giorno ci sono persone che hanno urgente bisogno di sangue, deve farci sentire particolarmente responsabilizzati anche nelle festività".