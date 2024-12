Tenta di rubare auto in sosta e viene inseguito dai carabinieri: denunciato

Nei giorni scorsi i carabinieri di Pescara Scalo, nel corso di preordinati servizi tesi al contrasto dei reati predatori, predisposti dal Comando Provinciale e intensificati in occasione delle festività natalizie, hanno fermato un 34enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Erano passate da poco le ore 13 quando i militari dell'Arma, nel corso di un servizio di pattugliamento in centro, hanno sorpreso un uomo che armeggiava con fare sospetto nei pressi delle auto in sosta e in particolare, nella circostanza, era intento a manomettere il nottolino della portiera di una Fiat Panda, utilizzando un arnese.

Alla vista dei carabinieri, il ladro ha tentato di fuggire e nascondere un oggetto nella tasca dei pantaloni, ma è stato immediatamente bloccato: la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire addosso all'uomo un paio di forbici da elettricista, modificate, che sono state sequestrate. Il proprietario dell'auto, che aveva parcheggiato il veicolo in strada solo poche ore prima, ha sporto denuncia.