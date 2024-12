L'Aido Abruzzo esprime cordoglio alla famiglia di Sofia

In questo momento di profonda tristezza, l’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) della Regione Abruzzo desidera esprimere il proprio cordoglio alla famiglia per la tragica e prematura scomparsa della loro amata Sofia.La perdita di una giovane vita come quella di Sofia, segna un momento di grande sofferenza per l’intera comunità, ma ci invita anche a riflettere profondamente su valori quali l’altruismo e la generosità. Sofia, con il suo gesto di grande nobiltà, ci lascia un messaggio di speranza che ci incoraggia a continuare a lottare per la sensibilizzazione sulla donazione di organi.

In onore della sua memoria, AIDO dedicherà il prossimo incontro programmato per marzo 2025 alla figura di Sofia, che coinvolgerà i giovani studendi dei Licei pescaresi. È nostro desiderio non solo commemorare la sua vita, ma anche farci portavoce del suo esempio, affinché continui a ispirare atti di generosità e solidarietà nella nostra comunità.

Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, certi che lo spirito di Sofia vivrà in ciascuno di noi. Lasciamo che la sua luce possa guidarci nella nostra missione e nel nostro impegno quotidiano.

AIDO Regione Abruzzo