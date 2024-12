Carpineto della Nora inaugura il nuovo Municipio

Taglio del nastro per il nuovo Municipio di Carpineto della Nora: sabato 14 dicembre alle ore 11 il sindaco Donatella Rosini e l'amministrazione comunale inaugureranno il nuovo edificio di via Regina Margherita, "un traguardo tanto atteso", come anticipa il primo cittadino. I lavori dell'edificio, che risponde alle norme antisismiche, sono stati portati a compimento grazie ai Fondi Ministeriali, della Regione Abruzzo e Pnrr per un totale di 812.842,67 euro: è un primo passo importante verso la valorizzazione ed il potenziamento della messa in sicurezza del borgo, si tratta infatti di un lavoro importante che attende di essere realizzato dal terremoto dell'Aquila del 2009.

“Questo edificio – sostiene il sindaco – è la casa di tutti gli abitanti di Carpineto: sono soddisfatta di poter restituire questo lavoro alla comunità soprattutto perchè dietro l'importante traguardo ci sono gli sforzi dell'Amministrazione, dei tecnici comunali e la ragioneria che ringrazio per la competenza e la dedizione ma anche la pazienza dei cittadini".

"E' un progetto, quello portato a termine, che coniuga efficienza e sicurezza; ma la struttura è anche fruibile, funzionale e moderna. Malgrado la gratificazione, non posso non prendere atto di una spiacevole verità: i piccoli comuni dell'area interna spesso vengono poco attenzionati, i servizi sono talvolta insufficienti, ed i fondi difficili da reperire. Per il comune di Carpineto della Nora questa inaugurazione non deve rappresentare un punto d'arrivo ma un volàno per fare sempre di più e spetta proprio a noi amministratori credere nella ripresa e nel potenziamento delle nostre risorse. Possa essere questo momento di orgoglio, un punto di forza per crescere e guardare sempre avanti, per preservare la bellezza del nostro borgo e per dare sempre di più ai nostri cittadini", conclude il sindaco.