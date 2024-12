Luigi Di Alberti nuovo presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo

Nuovo Cda e nuovo presidente per la Fondazione Genti d’Abruzzo, che cura la gestione del Museo delle Genti d’Abruzzo e del Museo Cascella. Alla presidenza è stato eletto Luigi Di Alberti, vice nella passata consiliatura, nel segno di una continuità che rappresenta una certezza per il futuro. Alla vicepresidenza ci sarà Romina Faricelli, al suo primo mandato in Fondazione. Gli altri consiglieri sono Vincenzo D’Aquino e Luciano Palumbo, sempre in rappresentanza del Comune, Renata Sulli, Lorenzo Barberini, Elena Petruzzi per la Consulta dei Fondatori.

“È per me motivo di orgoglio poter continuare a lavorare per la crescita della Fondazione Genti d'Abruzzo – ha dichiarato Luigi Di Alberti – non solo il riconoscimento per l'impegno da vicepresidente degli ultimi quattro anni, ma anche la scelta di andare avanti lungo quel percorso di costruzione che abbiamo avviato. Intendo lavorare a stretto contatto con tutti i membri della Fondazione, le istituzioni e le associazioni locali per continuare a promuovere la cultura abruzzese e sostenere le iniziative che valorizzano la conoscenza e la cultura del territorio. Anche per questo la continuità con la precedente gestione sarà fondamentale per garantire stabilità e innovazione, affinché la Fondazione possa rimanere un punto di riferimento per Pescara e per l'intero Abruzzo”.