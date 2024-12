Sola contro 'Qua la Zampa': "L'ennesimo evento di facciata"

Si avvicina l’evento “Qua la Zampa”, promosso dall’assessorato alla Tutela del Mondo Animale del Comune di Pescara e in programma per venerdì 13 dicembre, e monta la polemica riguardo a questa iniziativa.

“Un evento che, dietro un’apparente buona causa, non è altro che l’ennesima operazione di facciata di questo centrodestra - commenta il consigliere M5S Paolo Sola - lo stesso che solo un anno fa ha chiuso il canile comunale e che da anni dimostra totale disinteresse verso le vere necessità del mondo animale e delle associazioni che vi operano. Con una spesa di 4.300 euro, questa amministrazione finanzia un’iniziativa che si limita a spettacolarizzare un tema serio e complesso come la tutela animale, ignorando sistematicamente le urgenze reali. Invece di investire queste risorse in interventi strutturali – prosegue Sola - come il sostegno alle associazioni animaliste, la prevenzione del randagismo o la creazione di nuovi spazi per accogliere animali abbandonati, si scelgono artisti, catering e gadget per un evento che dura poche ore e che nulla aggiunge alla causa, ma che si propone ipocritamente l’obiettivo di fare opera di sensibilizzazione sul tema. È difficile non leggere questa iniziativa come un tentativo di coprire l’assenza di politiche concrete con un evento destinato a raccogliere applausi di circostanza, ma che non cambierà di una virgola la drammatica situazione degli animali abbandonati e maltrattati nella nostra città, situazione a cui contribuisce in larga parte proprio il disinteresse che la Giunta Masci ha dimostrato dal 2019 ad oggi”.

L’evento prevede la distribuzione di gadget e depliant a due scolaresche della nostra città e alle associazioni animaliste, nella cornice di una manifestazione con comici, musicisti e buffet finale. “Una totale mancanza di rispetto verso volontari e associazioni che quotidianamente affrontano le difficoltà del territorio – aggiunge Paolo Sola – mai neppure convocate finora dall’assessore Pignoli per un tavolo di confronto, e ora invece invitate ad un’iniziativa priva di significato col solo scopo di dare l’impressione di un dialogo o di una collaborazione concreta. Gli animali non hanno bisogno di eventi, ma di strutture, risorse e politiche lungimiranti, cose che chi governa questa città ha ampiamente dimostrato di non avere. Ricordiamo che la chiusura del canile comunale resterà una macchia indelebile e che nessun evento potrà cancellare il disinteresse di questa amministrazione verso i problemi reali del territorio. Noi continueremo a vigilare e a denunciare queste operazioni di pura propaganda – conclude Paolo Sola - chiedendo interventi veri e concreti per il benessere degli animali e per il supporto alle associazioni che ogni giorno, spesso in condizioni disperate, si occupano di ciò che questa amministrazione ignora”.