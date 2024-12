Progetto Noemi: donazione regali solidali ai reparti di Pediatria, Sub-Intensiva Pediatrica e Utie trapianti

L’associazione Progetto Noemi incontra i piccoli pazienti dell’Ospedale di Pescara in occasione del Santo Natale. Sabato 14 dicembre dalle ore 11 i volontari, insieme ai clown dell’Associazione Pronto Sorriso, Babbo Natale e simpaticissime Mascotte, regaleranno giochi e pensieri ai bimbi e famiglie ricoverati nei reparti di Pediatria, Sub-Intensiva Pediatrica e Utie (Centro Trapianti). L’iniziativa, promossa da Progetto Noemi, ha l'obiettivo di portare solidarietà e vicinanza ai bambini e loro famiglie ricoverati nei reparti ospedalieri regalando loro piccoli momenti di dolcezza in vista delle festività natalizie.

Si colloca, inoltre, in una più ampia rete di azioni, che prevede la promozione e la distribuzione dei doni solidali Progetto Noemi in diversi comuni abruzzesi – anche attraverso banchetti solidali dedicati – e la proiezione della campagna di solidarietà anche sui social, con l’iniziativa #NataleConNoemi. Un invito, quest’ultimo, a immortalare un messaggio di auguri, rivolto a Noemi e a tutti i bambini dell’associazione, e a condividerlo sul proprio profilo Instagram o Facebook con un hashtag dedicato, contribuendo così ad ampliare la rete solidale del Progetto.

Un gesto concreto per allietare un momento dell’anno in cui, più che mai, è importante diffondere messaggi di amore, sostegno e solidarietà. Perché sono proprio i piccoli gesti quotidiani a fare la differenza e Progetto Noemi si impegna da sempre in tal senso, insieme a tutti i volontari, ai soci e ai donatori che supportano le iniziative promosse. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che, ogni giorno, scelgono di fare parte della grande famiglia di Progetto Noemi. Insieme all’augurio di un Buon Natale: che sia sereno e pieno di amore per tutti.