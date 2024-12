Quadrante Dannunziano Vela, il Natale per i bambini autistici

Ormai sono di casa nel Circolo Velico pescarese “Quadrante Dannunziano” i piccoli pazienti dell’Ambulatorio dedicato all’Autismo (Ada) del Centro di Riabilitazione SanStefar di Chieti che sabato 14 dicembre sono di nuovo ospiti per l’addobbo e l’accensione dell’albero di Natale. L’evento è previsto a partire dalle ore 15 presso la base nautica “Nicolino Fabiani” del lungomare Matteotti, sotto alla Madonnina, data in Concessione Demaniale al Quadrante Dannunziano, associazione velica senza fine di lucro che riunisce gli allievi abruzzesi del Centro Velico Caprera. Pronto ad accogliere le letterine di Natale scritte dai bambini autistici ci sarà un “vero” Babbo Natale che aiuterà i ragazzi nella magia di liberare in cielo le loro lanterne accese per concludere in bellezza la serata. Un momento di condivisione e solidarietà che chiude il progetto “Aretè”, promosso dall’Ada e finalizzato ad offrire ai minori affetti da Disturbo dello Spettro Autistico esperienze nuove in contesti vari, mai sperimentati, come la montagna, il lago e il mare del nostro meraviglioso Abruzzo.

Tutte grandi avventure organizzate per loro durante il 2024 e trasformate in occasioni ludico-ricreative mirate a favorire l’interazione sociale e le abilità di gruppo: passeggiate per scoprire la montagna, gite in canoa, corsi di pesca e di vela, tutte attività svolte con grande adesione e partecipazione. Il Quadrante Dannunziano di Pescara, fondato e diretto da Sergio Lopez, è da sempre impegnato a proporre iniziative in ambito di navigazione a vela, anche rivolte a persone con disabilità, e per questo ha contribuito con gioia al progetto dell’Ada offrendo durante l’anno ai ragazzi autistici la possibilità di scoprire il mondo della vela. Particolarmente apprezzato anche dalle famiglie l’evento di giugno scorso, quando i giovani pazienti hanno potuto sperimentare la gioia della navigazione assistiti dagli istruttori del Quadrante Dannunziano e da psicologi, psicomotricisti, logopedisti e terapisti occupazionali del SanStefar.

“Il Natale è un momento di amorevole condivisione e socialità – spiega il presidente del Quadrante, Sergio Lopez – e l’addobbo con accensione dell’albero, nella sua semplicità, è uno spunto concreto di integrazione per migliorare la qualità della vita di questi bambini. Un’iniziativa mirata a donare un intervallo di gioia e serenità e che ci fa sentire ancora più vicini a loro e alle loro famiglie. E loro a noi”. Al pomeriggio natalizio saranno presenti il direttore alle Risorse Umane e del Personale Enzo Sulpizio, la dirigente di Area Manuela Zappacosta, l’aiuto medico fisiatra dell’Ada Gilda Masserio e tutto il team dei professionisti che hanno in cura i pazienti. L’albero pronto per l’addobbo è stato donato per l’occasione dalla Ditta GC Lavori Srl.