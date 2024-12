Solidarietà, torna il Natale de "Il Sorriso di Marinella"

Torna il Natale solidale de “Il Sorriso di Marinella”, a sostegno dei più fragili - Insieme perché sia festa per tutti. Un’iniziativa che l’associazione propone da diversi anni, raccogliendo donazioni in denaro, cibo e non solo, per persone e amici animali. Per fare in modo che anche chi ha difficoltà possa festeggiare queste giornate.

Per raccogliere dunque ciò che può essere utile e di conseguenza donare, a senzatetto, bisognosi ma anche agli amici a quattro zampe: un gesto che in periodi di così grande difficoltà si arricchisce di ulteriore significato. Per le donazioni in denaro, dunque, è possibile effettuare un versamento sull'Iban IT20K0335967684510700259761 o sul conto PayPal https://paypal.me/sorrisomarinella.

Inoltre è attiva una raccolta di alimenti, per le persone, con esclusione di carne, pesce e derivati; cibo per animali, con preferenza a cibi che sia facile conservare e donare e dunque scatolette, confezioni, evitando prodotti che si possano deperire; coperte. Aiuti in denaro sempre graditi. Il punto di raccolta è allestito nella libreria emporio del benessere I Luoghi dell’Anima in via di Sotto, 120/8 a Pescara, a disposizione dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 19 fino al 22 dicembre incluso. Info: 3388008599; 3494289518.

L’associazione Il Sorriso di Marinella è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale.

Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un’ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi. L’associazione è aperta a chiunque ne condivida scopi, orientamento e finalità. Ha un comitato etico con il compito di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti ed in linea con i propri principi.