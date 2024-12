Dipartimento provinciale Pari Opportunità Lega, al via un’iniziativa itinerante sulla violenza di genere

Un’iniziativa itinerante, che parte dalla città di Pescara per poi toccare via via tutti gli altri Comuni della provincia, sulla violenza di genere. E’ quanto organizzato dal Dipartimento provinciale Pari Opportunità della Lega, guidato da Manuela Canonico, nominata nel corso della conferenza programmatica del partito, svoltasi il 26 ottobre a Montesilvano. Si comincia venerdì 13 nella sala Figlia di Iorio del Palazzo della Provincia di Pescara con l’evento “Tutti nasciamo da una donna – Che cos’è la violenza”, organizzato insieme all’artista Giulio Gennari, che nell’occasione presenterà la sua opera “Il vestito più bello” dedicato alla figura della donna e alla sua rinascita. L’opera è stata esposta nei mesi scorsi a Roma, al Campidoglio. All’evento parteciperanno psicologi, avvocati, insegnanti, rappresentati delle forze dell’ordine, del mondo dell’associazionismo e dello sport.

“Sulla violenza di genere – spiega Canonico - è fondamentale tenere sempre i riflettori accesi. Non si tratta solo di affrontare i temi della violenza sulle donne, ma di allargare il discorso di aiuto e prevenzione a qualsiasi forma di discriminazione. Un’educazione alla parità e all’inclusione è la chiave di volta per poter costruire una società migliore in cui la violenza non trovi spazio. I fatti di cronaca sono diventati purtroppo una realtà quotidiana, un fenomeno che suscita preoccupazione e sdegno ma che dovrebbe portare a una riflessione su quali siano le strategie per contrastarla ed è quello che vogliamo fare venerdì. Bisogna lavorare in ogni momento per richiamare alla responsabilità collettiva tutte le persone e le istituzioni. Ciò che auspico è collaborare in sinergia con i vari dipartimenti della Lega e rendere così quest’organo partecipativo e dinamico per un cambio di passo a livello culturale”.

“Temi come quello della violenza di genere – sottolinea il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco – vanno affrontati non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni e tutto l’anno. Come partito, abbiamo organizzato dei Dipartimenti tematici a livello provinciale e molto presto lo faremo anche a livello regionale. Oggi i partiti devono trattare tutte quante le questioni e tutti quanti i temi che la società ci pone e dare risposte. Sul tema della violenza di genere in particolare il confronto deve essere continuo”.

“Ringrazio Manuela Canonico e Giulio Gennari per questa iniziativa, che è l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti attraverso i vari Dipartimenti tematici”, spiega Emanuele Evangelista, coordinatore provinciale Lega Pescara. “L’obiettivo dei Dipartimenti è quello di intercettare istanze e necessità che provengono dalla società e dare, quindi, le risposte concrete che i cittadini vogliono o aprire comunque delle riflessioni su argomenti importanti e di grande attualità come quello che sarà affrontato venerdì”.