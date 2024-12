Moscufo: la Protezione Civile si dota di un nuovo mezzo

In Piazza Umberto I a Moscufo è stata inaugurata una nuova autovettura attrezzata per il servizio di Protezione Civile. Il mezzo, dedicato esclusivamente al territorio comunale di Moscufo, è stato benedetto da Don Mauro alla presenza del Sindaco di Moscufo Pietro Di Pietro, del Vicesindaco Enrico Di Pasquale, del sindaco di Pianella Taddeo Manella, e dell’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Pianella Davide Berardinucci.

"Per Moscufo la Protezione Civile Modavi Pianella ha svolto, negli ultimi anni, un lavoro encomiabile nella gestione ordinaria e straordinaria delle emergenze. Con la fornitura di un nuovo mezzo, dedicato esclusivamente al comune di Moscufo, la Protezione Civile diventa ancora più presente nel territorio, garantendo interventi mirati e rapidi al servizio della popolazione. Speriamo che questo sia un primo passo verso un percorso virtuoso di cooperazione tra amministrazione, cittadini e servizi di protezione civile", ha dichiarato il sindaco Pietro Di Pietro.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Piero Tatilli, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova dotazione: “Con il nuovo mezzo finalmente anche sul territorio di Moscufo potremo svolgere attività di controllo e prevenzione, supportando il comando della Polizia Locale e l’amministrazione comunale”. Graziano D’Intino, referente della sezione di Moscufo, ha aggiunto: “Questo traguardo dimostra la crescita e l’importanza del nostro gruppo, sempre operativo nei vari eventi calamitosi degli ultimi anni”.

Con circa 45 volontari attivi, il gruppo della Protezione Civile si conferma una realtà fondamentale per il territorio. Come ha spiegato il vice presidente Mirco Planamente, "Il nostro programma operativo ci consente di essere sempre pronti ad affrontare ogni emergenza e a supportare la popolazione nei momenti di difficoltà". La giornata si è conclusa con un pranzo sociale, un’occasione per condividere momenti significativi e augurare a tutti i volontari e alle loro famiglie un sereno Natale.