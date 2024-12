"Buon Natalotron", a Pianella i canti della tradizione e non solo con la Compagnia di Franco Mannella

Con "Buon Natalotron", una rassegna di canti, poesie e racconti anche la Compagnia dell'Aratro e gli allievi attori dell'Accademia Teatrale Arotron saranno parte integrante del calendario degli eventi natalizi promosso dal Comune di Pianella.

Quella proposta dalla compagnia di Franco Mannella sarà una performance che andrà in scena tra le ore 17.00 e le 20.00 di domenica 22 dicembre, all'aperto: è un appuntamento itinerante, dunque attraversa il corso principale di Pianella, viale Regina Margherita, e culminerà con uno spettacolo sul palco allestito lungo il corso (chiuso al traffico per tutte le domeniche fino al 29 dicembre per dare spazio all'intrattenimento a cura di Donatello Savini).

Ci saranno canti attinti dalla tradizione abruzzese e canti del repertorio classico natalizio rivisitati in "chiave Arotron", racconti e poesie di grandi poeti internazionali e anche della poetessa pianellese Elena Malta. Sarà la prima performance pubblica per gli allievi dell'Accademia, che hanno iniziato il loro percorso di studi a novembre e che accompagneranno per la prima volta gli attori della Compagnia dell'Aratro. La partecipazione è libera e gratuita. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.