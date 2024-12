Grande successo per il balletto “Lo Schiaccianoci”: oltre 800 spettatori al teatro Circus

Teatro stracolmo con oltre 800 persone in sala, fila all’ingresso già 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo: questi i numeri del grande successo de “Lo Schiaccianoci”, andato in scena sabato scorso al Teatro Circus di Pescara, come sesto appuntamento della stagione 2024-2025. Una collaborazione vincente quella tra il Colibrì Ensemble e il Corpo di ballo Art Nouveau de L’Aquila. Una produzione dell’Associazione Libera delle Arti, ente fondatore e amministratore del Colibrì, sotto la direzione artistica di Andrea Gallo e la coreografia curata da Simone Pergola.

Il Corpo di ballo, composto da 28 ballerini tra cui diversi bambini come previsto nell’opera, è stato a dir poco impeccabile. Un’esecuzione curata e attenta nelle diverse scene dell’opera di Tchaikovsky. Con loro sul palco anche i ballerini solisti Patricia Pinon Piloto (nel ruolo della Fata Confetto) Klaudio Ujka (il Principe), Antonio Trerotola (lo Schiaccianoci). Applausi anche per la giovane Irene Pelaccia nel ruolo di Clara e per la danza circense di Erika Bromo. Degni di nota i bellissimi costumi curati da Assunta Granata.

Ineccepibile anche l’orchestra che è riuscita in un’impresa oltremodo rara, se non unica nel suo genere, ovvero eseguire tutto il balletto senza il direttore e riuscendo a coordinarsi perfettamente con i ballerini. «Vedere sullo stesso palco orchestra e balletto è stato davvero emozionante» - afferma il direttore artistico Andrea Gallo, che di questo spettacolo ha curato la produzione, assentandosi quindi dall’orchestra.

«Il merito di tutto questo - continua - va innanzitutto al genio di Tchaikovsky, che ha scritto una partitura meravigliosa con vette musicali incredibili, spesso celate al di là delle melodie più note. Sono rimasto colpito dalla professionalità del corpo di ballo e dalla cura dei costumi e dei dettagli. Quanto all’orchestra, devo ringraziare di cuore tutti i musicisti che hanno accettato questa sfida e si sono impegnati con grandissima passione ed entusiasmo, mostrando ancora una volta lo spirito di squadra che caratterizza il Colibrì. Non posso non citare Sergio Lamberto, spalla di grande spessore umano e artistico, Jacopo Di Tonno primo violoncello e colonna portante dell’orchestra».

«Sono stati mesi di prove intense - afferma la direttrice del Centro Danza Art Nouveau de L’Aquila, Ornella Cerroni - una scommessa vinta da entrambe le parti, una collaborazione iniziata quest’estate, che ha trovato il culmine nella realizzazione dell’Opera Lo Schiaccianoci. Ci siamo trovati in accordo su tutte le scelte e ci siamo dati un arrivederci per altre future occasioni».